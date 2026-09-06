Absent du circuit depuis Wimbledon, Jannik Sinner, en déli­ca­tesse avec son genour, est le grand absent de cette édition 2026 de l’US Open.

Mais pour certains de ses compa­triotes, dont le commen­ta­teur et analyste pour Eurosport Italia, Massimiliano Ambesi, le numéro 1 mondial pour­rait ne pas regretter son forfait à cause de notam­ment de la chaleur et l’hu­mi­dité souvent présentes à New‐York à cette époque de l’année. Une drôle de conclusion…

« Je pense qu’en voyant ce qui se passe, Sinner ne regrette pas d’avoir fait l’impasse sur l’US Open, notam­ment parce qu’il a connu toutes ces diffi­cultés physiques pendant ses matchs à cause de la chaleur, et qu’il a cette petite voix qui le ronge à l’intérieur ; donc, c’est mieux ainsi. »