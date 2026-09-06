Absent du circuit depuis Wimbledon, Jannik Sinner, en délicatesse avec son genour, est le grand absent de cette édition 2026 de l’US Open.
Mais pour certains de ses compatriotes, dont le commentateur et analyste pour Eurosport Italia, Massimiliano Ambesi, le numéro 1 mondial pourrait ne pas regretter son forfait à cause de notamment de la chaleur et l’humidité souvent présentes à New‐York à cette époque de l’année. Une drôle de conclusion…
« Je pense qu’en voyant ce qui se passe, Sinner ne regrette pas d’avoir fait l’impasse sur l’US Open, notamment parce qu’il a connu toutes ces difficultés physiques pendant ses matchs à cause de la chaleur, et qu’il a cette petite voix qui le ronge à l’intérieur ; donc, c’est mieux ainsi. »
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 18:48