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« Je pense qu’en voyant ce qui se passe, Jannik Sinner ne regrette pas d’avoir fait l’impasse sur l’US Open »

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Thomas S
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Absent du circuit depuis Wimbledon, Jannik Sinner, en déli­ca­tesse avec son genour, est le grand absent de cette édition 2026 de l’US Open.

Mais pour certains de ses compa­triotes, dont le commen­ta­teur et analyste pour Eurosport Italia, Massimiliano Ambesi, le numéro 1 mondial pour­rait ne pas regretter son forfait à cause de notam­ment de la chaleur et l’hu­mi­dité souvent présentes à New‐York à cette époque de l’année. Une drôle de conclusion…

« Je pense qu’en voyant ce qui se passe, Sinner ne regrette pas d’avoir fait l’impasse sur l’US Open, notam­ment parce qu’il a connu toutes ces diffi­cultés physiques pendant ses matchs à cause de la chaleur, et qu’il a cette petite voix qui le ronge à l’intérieur ; donc, c’est mieux ainsi. »

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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