Et si une une victoire, en l’oc­cu­rence un titre dans un tournoi aussi pres­ti­gieux et impor­tant qu’un Masters 1000, pouvait avoir un impact négatif sur la suite d’une carrière ? C’est la ques­tion que s’est posé l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson, dans le podcast qu’il co‐anime avec John Isner, Sam Querrey et Jack Sock, Nothing Majors.

Propulsé comme un futur grand suite à sa victoire en finale du Masters 1000 de Paris 2022 face à Novak Djokovic, Holger Rune n’a jamais réussi à confirmer les nombreuses attentes placées en lui. Et pour l’ex‐21e mondial, la pres­sion liée à ce succès n’y est certai­ne­ment pas étrangère.

« À 19 ans, il remporte Paris, ce qui le propulse encore plus sous les feux de la rampe. On attend désor­mais de lui qu’il remporte ces Masters 1000 car il l’a fait à un si jeune âge, et il est diffi­cile de répondre à ces attentes semaine après semaine. Je pense que s’il avait perdu contre Novak Djokovic de Paris‐Bercy en 2022, il n’au­rait peut‐être pas eu les mêmes attentes ces dernières années. Évidemment, main­te­nant qu’il est blessé et absent pour l’année à venir, c’est vrai­ment dommage. Je sais que cela peut paraître fou, mais c’est bien pire, car vous êtes sous les feux de la rampe, vous avez battu Novak, vous avez remporté un titre en Masters 1000 alors que vous n’étiez qu’un adoles­cent. C’est diffi­cile à accepter, je veux dire, j’au­rais tout donné pour remporter un titre du Masters… mais aucune victoire n’est mauvaise. »