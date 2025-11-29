Et si une une victoire, en l’occurence un titre dans un tournoi aussi prestigieux et important qu’un Masters 1000, pouvait avoir un impact négatif sur la suite d’une carrière ? C’est la question que s’est posé l’ancien joueur américain, Steve Johnson, dans le podcast qu’il co‐anime avec John Isner, Sam Querrey et Jack Sock, Nothing Majors.
Propulsé comme un futur grand suite à sa victoire en finale du Masters 1000 de Paris 2022 face à Novak Djokovic, Holger Rune n’a jamais réussi à confirmer les nombreuses attentes placées en lui. Et pour l’ex‐21e mondial, la pression liée à ce succès n’y est certainement pas étrangère.
« À 19 ans, il remporte Paris, ce qui le propulse encore plus sous les feux de la rampe. On attend désormais de lui qu’il remporte ces Masters 1000 car il l’a fait à un si jeune âge, et il est difficile de répondre à ces attentes semaine après semaine. Je pense que s’il avait perdu contre Novak Djokovic de Paris‐Bercy en 2022, il n’aurait peut‐être pas eu les mêmes attentes ces dernières années. Évidemment, maintenant qu’il est blessé et absent pour l’année à venir, c’est vraiment dommage. Je sais que cela peut paraître fou, mais c’est bien pire, car vous êtes sous les feux de la rampe, vous avez battu Novak, vous avez remporté un titre en Masters 1000 alors que vous n’étiez qu’un adolescent. C’est difficile à accepter, je veux dire, j’aurais tout donné pour remporter un titre du Masters… mais aucune victoire n’est mauvaise. »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 18:55