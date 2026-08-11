Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour l’US Open ? Et surtout, prendra‐t‐il le risque de jouer le dernier Grand Chelem sans avoir disputé de match offi­ciel depuis avril dernier ? Ce sont les ques­tions que tout le monde se pose dans le monde du tennis.

Pour Stephen Smith, fonda­teur et PDG de Kitman Labs, leader mondial des sciences du sport et de l’analyse de la perfor­mance, la réponse est non.

« Je pense que l’US Open cumule presque tous les risques pour la santé à la fois : chaleur et humi­dité extrêmes à New York, la surface la plus dure du circuit, des matchs au meilleur des cinq sets pouvant durer quatre ou cinq heures. Pour toute personne souf­frant d’un problème au niveau des tissus mous ou des os, la surface de ce tournoi offre la protec­tion la plus faible de tous les tour­nois du Grand Chelem. Vu la patience dont ils ont fait preuve, je serais très surpris de le voir à l’US Open. Si l’on adopte cette approche patiente et que l’on progresse petit à petit, pour­quoi replonger quelqu’un dans ce qui pour­rait être l’épreuve la plus diffi­cile de l’année ? Il va de soi que l’on souhaite que la reprise se fasse de manière progres­sive », a déclaré l’ex­pert, inter­rogé par Tennis365.