Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt pour l’US Open ? Et surtout, prendra‐t‐il le risque de jouer le dernier Grand Chelem sans avoir disputé de match officiel depuis avril dernier ? Ce sont les questions que tout le monde se pose dans le monde du tennis.
Pour Stephen Smith, fondateur et PDG de Kitman Labs, leader mondial des sciences du sport et de l’analyse de la performance, la réponse est non.
« Je pense que l’US Open cumule presque tous les risques pour la santé à la fois : chaleur et humidité extrêmes à New York, la surface la plus dure du circuit, des matchs au meilleur des cinq sets pouvant durer quatre ou cinq heures. Pour toute personne souffrant d’un problème au niveau des tissus mous ou des os, la surface de ce tournoi offre la protection la plus faible de tous les tournois du Grand Chelem. Vu la patience dont ils ont fait preuve, je serais très surpris de le voir à l’US Open. Si l’on adopte cette approche patiente et que l’on progresse petit à petit, pourquoi replonger quelqu’un dans ce qui pourrait être l’épreuve la plus difficile de l’année ? Il va de soi que l’on souhaite que la reprise se fasse de manière progressive », a déclaré l’expert, interrogé par Tennis365.
Publié le mardi 11 août 2026 à 18:14