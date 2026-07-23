Actuel capi­taine de l’équipe d’Allemagne de Coupe Davis, Michael Kohlmann a récem­ment accordé une inter­view à un journal alle­mand afin de revenir sur les récentes perfor­mances de son joueur, Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros et fina­liste à Wimbledon.

Et pour l’an­cien 98e mondial en simple, si Sascha reste sur sa lancée en termes de forme physique et de niveau de jeu, il a toutes les chances de pouvoir battre enfin Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, contre lesquels il n’a plus gagné depuis un bon moment (un an et demi face à Alcaraz, presque trois ans contre Sinner).

« Je le consi­dère comme extrê­me­ment perfor­mant sur les courts en dur légè­re­ment plus rapides. Je suis abso­lu­ment convaincu qu’il peut non seule­ment riva­liser, mais aussi battre Sinner et Alcaraz. C’est pour­quoi, à mon avis, Zverev a de bonnes chances de se battre pour la première place mondiale – à condi­tion qu’il parvienne à repro­duire sa forme des deux derniers mois lors de la tournée sur dur. Je pense égale­ment que cette pause lui fera du bien. Elle lui permettra de récu­pérer, puis de se concen­trer plei­ne­ment sur les prochains grands tournois. »