Actuel capitaine de l’équipe d’Allemagne de Coupe Davis, Michael Kohlmann a récemment accordé une interview à un journal allemand afin de revenir sur les récentes performances de son joueur, Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros et finaliste à Wimbledon.
Et pour l’ancien 98e mondial en simple, si Sascha reste sur sa lancée en termes de forme physique et de niveau de jeu, il a toutes les chances de pouvoir battre enfin Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, contre lesquels il n’a plus gagné depuis un bon moment (un an et demi face à Alcaraz, presque trois ans contre Sinner).
« Je le considère comme extrêmement performant sur les courts en dur légèrement plus rapides. Je suis absolument convaincu qu’il peut non seulement rivaliser, mais aussi battre Sinner et Alcaraz. C’est pourquoi, à mon avis, Zverev a de bonnes chances de se battre pour la première place mondiale – à condition qu’il parvienne à reproduire sa forme des deux derniers mois lors de la tournée sur dur. Je pense également que cette pause lui fera du bien. Elle lui permettra de récupérer, puis de se concentrer pleinement sur les prochains grands tournois. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 15:17