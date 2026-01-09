Récemment interrogé par le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, l’ancien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, a été invité à s’exprimer sur la séparation retentissante entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Et contrrairement à la majorité de ses collègues consultants, l’Italien estime que celle‐ci n’aura pas d’impact sur les performances du numéro 1 mondial.
« Je ne pense pas que la séparation avec Ferrero aura un impact particulier sur les performances de l’Espagnol. Malgré les discussions inévitables, je suis convaincu qu’il s’agissait d’un choix mûrement réfléchi et, dans tous les cas, Carlos s’est confié à un entraîneur qui le suivait déjà depuis deux ans, évitant ainsi de se lancer dans l’inconnu. »
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 19:15