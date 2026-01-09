Récemment inter­rogé par le quoti­dien italien, la Gazzetta dello Sport, l’an­cien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, a été invité à s’ex­primer sur la sépa­ra­tion reten­tis­sante entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Et contr­rai­re­ment à la majo­rité de ses collègues consul­tants, l’Italien estime que celle‐ci n’aura pas d’im­pact sur les perfor­mances du numéro 1 mondial.

« Je ne pense pas que la sépa­ra­tion avec Ferrero aura un impact parti­cu­lier sur les perfor­mances de l’Espagnol. Malgré les discus­sions inévi­tables, je suis convaincu qu’il s’agis­sait d’un choix mûre­ment réfléchi et, dans tous les cas, Carlos s’est confié à un entraî­neur qui le suivait déjà depuis deux ans, évitant ainsi de se lancer dans l’inconnu. »