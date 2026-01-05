Alors que l’Open d’Australie se rapproche à grands pas (du 18 janvier au 1er février), tous les regards commencent à se tourner vers Carlos Alcaraz, qui a annoncé il y a trois semaines la fin de sa collaboration avec son entraîneur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.
Une séparation qui pourrait avoir un gros impact sur le jeu et le palmarès du numéro 1 mondial d’après plusieurs observateurs et spécialistes. C’est notamment le cas de l’ancien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast.
« Cela va‐t‐il le rendre plus fort ? Va‐t‐il lui donner plus de courage ? Je suis encore indécis, mais je pense que la perte de Juan Carlos Ferrero est énorme. Il n’était pas seulement un excellent entraîneur, il était aussi parfois comme un deuxième père pour lui. Cela provoque des turbulences émotionnelles, car lorsque vous avez un petit doute ou que vous ne jouez pas comme il faut, avez‐vous cette personne forte dans votre box pour vous dire ce qu’il faut faire ? Nous allons très bientôt découvrir si la séparation entre les deux est aussi préjudiciable que nous le pensons. »
