Alors que l’Open d’Australie se rapproche à grands pas (du 18 janvier au 1er février), tous les regards commencent à se tourner vers Carlos Alcaraz, qui a annoncé il y a trois semaines la fin de sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur depuis sept ans, Juan Carlos Ferrero.

Une sépa­ra­tion qui pour­rait avoir un gros impact sur le jeu et le palmarès du numéro 1 mondial d’après plusieurs obser­va­teurs et spécia­listes. C’est notam­ment le cas de l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski, qui s’est exprimé à ce sujet dans le dernier épisode de son podcast.

« Cela va‐t‐il le rendre plus fort ? Va‐t‐il lui donner plus de courage ? Je suis encore indécis, mais je pense que la perte de Juan Carlos Ferrero est énorme. Il n’était pas seule­ment un excellent entraî­neur, il était aussi parfois comme un deuxième père pour lui. Cela provoque des turbu­lences émotion­nelles, car lorsque vous avez un petit doute ou que vous ne jouez pas comme il faut, avez‐vous cette personne forte dans votre box pour vous dire ce qu’il faut faire ? Nous allons très bientôt décou­vrir si la sépa­ra­tion entre les deux est aussi préju­di­ciable que nous le pensons. »