S’il n’a pas disputé de tournoi offi­ciel sur gazon avant Wimbledon, Jannik Sinner a eu tout le temps de se reposer et de se préparer pour le Grand Chelem londo­nien après son énorme défaillance à Roland‐Garros.

Le jour­na­liste Frédéric Verdier, chro­ni­queur pour l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax, ne se fait aucun souci pour le numéro 1 mondial.

👨🏻‍🦰 « Je suis tota­le­ment convaincu que Jannik Sinner est déjà passé à autre chose. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/AwYM1gK7EP — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) June 24, 2026

« Je suis convaincu, tota­le­ment convaincu, que Jannik Sinner a déjà rebondi, qu’il est déjà passé à autre chose. Déjà parce qu’il l’a fait l’an dernier. L’an dernier, qu’on le veuille ou non, sa défaite en finale de Roland‐Garros, c’est un match abso­lu­ment mythique, histo­rique, mais c’est un échec pour lui. Trois balles de match. Beaucoup se disent, à l’issue de cette finale : ‘Il ne va pas s’en relever, il va mettre un temps fou à s’en relever.’ Et il a magis­tra­le­ment rebondi en gagnant Wimbledon. Là, c’est presque plus facile à digérer puis­qu’il a raison : ça lui permet de s’en­traîner, de faire la tran­si­tion vers le gazon beau­coup plus rapi­de­ment. Et encore une fois, c’est un cham­pion. Donc le propre du cham­pion, a fortiori en tennis, comme l’ont expliqué, comme ont même disserté là‐dessus Federer et plein d’autres, c’est le point suivant. Voilà, le fameux truc de Federer : ‘J’ai gagné 54 % des points que j’ai joués de toute ma carrière’, alors qu’il a remporté vingt Grands Chelems. Et donc, Sinner est habitué à ça : je ne me projette pas, ou plutôt j’ou­blie ce qui vient de se passer. Le passé proche ne compte plus du tout. Ce qui compte, c’est le présent et c’est surtout le point suivant. Donc là, c’est le tournoi suivant. Aucun problème. Moi, j’y crois abso­lu­ment. Même si son discours paraît un peu léni­fiant, pour moi, il est calqué sur la totale réalité de ce qu’il pense actuel­le­ment. Vraiment, il va arriver à Wimbledon, sans tournoi avant ce n’est pas grave. »