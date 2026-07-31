Alors que la blessure au poignet de Carlos Alcaraz semble totalement guérie et que son retour sur les courts se précise de plus en plus, certains observateurs se demandent dans quel état d’esprit sera l’Espagnol après quatre mois sans compétition.
C’est notamment le sens de la déclaration de celui qui gère le compte, Service Volée, et qui s’exprime régulièrement dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
😴 « Le tennis sans Alcaraz, on se fait un peu chier quand même… »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) July 31, 2026
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« Que vous soyez fan de Sinner ou d’un autre joueur, vous devez reconnaître une chose. Carlos Alcaraz est le joueur le plus important du circuit en ce moment. Il n’y a zéro débat. Mettez vos émotions de côté et regardez les faits en face. C’est le joueur majeur de sa génération, parce que personne n’a sa magie, sa créativité, personne ne joue avec un tel sourire et personne ne fait autant rêver les foules sur un court de tennis. Ce mec, c’est le Federer de sa génération. Et je pense qu’on s’en est rendu compte encore plus pendant son absence. Ça fait maintenant 3 mois qu’Alcaraz s’est blessé au poignet et j’ai l’impression qu’on est entré dans une faille spatio‐temporelle. Zverev a gagné un Grand Chelem, Tomic a battu Khachanov à Los Cabos, et même Sinner, son principal rival, chaque fois qu’on lui met un micro, il dit qu’Alcaraz lui manque terriblement. Le retour d’Alcaraz a quand même l’air d’être pour bientôt. On l’a vu taper la balle cette semaine. Mais je dois avouer que je suis encore un peu inquiet, parce que quand t’as tout gagné à 22 ans, que t’as acheté ton yacht à 9 millions d’euros, et que la seule chose qu’il te reste c’est de chasser le record de Novak Djokovic de 24 Grand Chelems… comment tu trouves la motivation au fond du bide pour retourner au combat ? Et est‐ce que ton corps, surtout, qui a déjà subi une quinzaine de blessures depuis le début de ta carrière, ne va pas encore lâcher ? Alors les amis, prions ces prochaines semaines pour un retour fracassant et durable, parce que le tennis sans Alcaraz, on se fait un tout petit peu chier quand même. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 15:25