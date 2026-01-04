AccueilATP"Je trouve ce geste de Taylor Fritz scandaleux, mais le karma a...
ATPUnited Cup

« Je trouve ce geste de Taylor Fritz scan­da­leux, mais le karma a fait son oeuvre », lâche José Moron

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

La moquerie de Taylor Fritz sur la taille de Sebastian Baez n’est pas passée inaperçue. 

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a vive­ment critiqué l’attitude de l’Américain et s’est même réjoui de la défaite du 6ᵉ joueur mondial, fina­le­ment renversé par l’Argentin.

« Je trouve ce geste de Fritz scan­da­leux. Le type fait un geste à Baez pour lui dire qu’il est tout petit alors qu’il menait 6–4 2–0. À partir de là, l’Argentin a renversé la situa­tion et est revenu au score. Le KARMA a fait son œuvre », a réagi l’ob­ser­va­teur, suivi par plus de 87 000 personnes. 

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 10:59

Article précédent
Zverev peut remer­cier un joueur fran­çais : « Perdre au premier tour de Wimbledon l’année dernière a été un tour­nant pour moi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.