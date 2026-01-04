La moquerie de Taylor Fritz sur la taille de Sebastian Baez n’est pas passée inaperçue.
Le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, a vivement critiqué l’attitude de l’Américain et s’est même réjoui de la défaite du 6ᵉ joueur mondial, finalement renversé par l’Argentin.
Este gesto de Fritz me parece una barbaridad.— José Morón (@jmgmoron) January 4, 2026
El tío le hace el gesto a Báez de que es muy pequeñito cuando iba ganando 6–4 2–0.
Desde ahí, el argentino le dio la vuelta y le remontó.
El KARMA hizo su trabajo. pic.twitter.com/WGBTJQhd2E
« Je trouve ce geste de Fritz scandaleux. Le type fait un geste à Baez pour lui dire qu’il est tout petit alors qu’il menait 6–4 2–0. À partir de là, l’Argentin a renversé la situation et est revenu au score. Le KARMA a fait son œuvre », a réagi l’observateur, suivi par plus de 87 000 personnes.
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 10:59