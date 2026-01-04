La moquerie de Taylor Fritz sur la taille de Sebastian Baez n’est pas passée inaperçue.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, a vive­ment critiqué l’attitude de l’Américain et s’est même réjoui de la défaite du 6ᵉ joueur mondial, fina­le­ment renversé par l’Argentin.

Este gesto de Fritz me parece una barba­ridad.



El tío le hace el gesto a Báez de que es muy pequeñito cuando iba ganando 6–4 2–0.



Desde ahí, el argen­tino le dio la vuelta y le remontó.



El KARMA hizo su trabajo. pic.twitter.com/WGBTJQhd2E — José Morón (@jmgmoron) January 4, 2026

« Je trouve ce geste de Fritz scan­da­leux. Le type fait un geste à Baez pour lui dire qu’il est tout petit alors qu’il menait 6–4 2–0. À partir de là, l’Argentin a renversé la situa­tion et est revenu au score. Le KARMA a fait son œuvre », a réagi l’ob­ser­va­teur, suivi par plus de 87 000 personnes.