Alors que la neuvième édition de la Laver Cup aura lieu à Londres du 25 au 27 septembre, Jannik Sinner n’a toujours pas parti­cipé à la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.

Cette absence alimente certaines inter­ro­ga­tions sur les rela­tions entre le numéro 1 mondial et la légende suisse. « Je ne dis pas que Sinner et Federer ne s’entendent pas, car je ne pense pas que ce soit le cas, mais en creu­sant un peu, il semble que la rela­tion entre les deux hommes ne soit pas très fluide », a récem­ment estimé José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Une inter­pré­ta­tion que ne partage pas vrai­ment Marco Mazzoni, jour­na­liste et auteur d’un livre consacré à Jannik Sinner. Pour lui, l’absence de l’Italien à la Laver Cup s’explique avant tout par des choix spor­tifs et une orga­ni­sa­tion diffé­rente de son calendrier.

Con la Laver Cup pronta a scat­tare, trovo singo­lare che si parli di un cattivo rapporto tra Sinner e Federer come motivo dell’as­senza di Jannik dall’e­vento. Forse conviene sotto­li­neare un paio di cosine :

1) Jannik ha più volte spie­gato come nel suo anno « stan­dard », senza… pic.twitter.com/XyKzu0Osdv — Marco Mazzoni (@marcomazz) September 22, 2026

« Alors que la Laver Cup s’ap­prête à démarrer, je trouve curieux que l’on évoque une mauvaise rela­tion entre Sinner et Federer pour expli­quer l’ab­sence de Jannik à cet événe­ment. Il convient peut‐être de souli­gner deux ou trois petites choses : Jannik a expliqué à plusieurs reprises que, lors d’une année « normale », sans bles­sure (ce qui n’est donc pas le cas cette année), il y a deux phases impor­tantes de prépa­ra­tion : après l’Open d’Australie, puis après l’US Open. La Laver Cup tombe exac­te­ment dans l’une de ces deux périodes. La Laver Cup est une exhi­bi­tion sur invi­ta­tion, aussi lucratif et pres­ti­gieux soit‐il, mais ce n’est qu’un bonus. Je ne pense pas que notre Sinner ait besoin d’un chèque supplé­men­taire pour joindre les deux bouts, c’est pour­quoi il privi­légie à juste titre sa carrière, même si certains ne comprennent pas ses choix. Bon nombre des personnes présentes à l’événement sont d’une manière ou d’une autre proches de l’équipe de mana­ge­ment de Roger et des spon­sors de l’événement, tandis que Jannik a la sienne, bien struc­turée, et des spon­sors diffé­rents. Aucune pres­sion. La seule raison qui, selon moi, pour­rait amener JS à y parti­ciper serait une édition en Italie. Dans ce cas‐là, les choses pour­raient peut‐être changer, mais pour l’instant, il n’y a aucune trace de cela et on n’en parle même pas. Sinner a toujours cité Federer comme modèle et s’est entraîné avec lui quand il était très jeune, à Rome, et je crois même à d’autres occa­sions. Je ne vois aucune raison de friction. »