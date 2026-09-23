Alors que la neuvième édition de la Laver Cup aura lieu à Londres du 25 au 27 septembre, Jannik Sinner n’a toujours pas participé à la compétition créée en 2017 par Roger Federer et son agent Tony Godsick.
Cette absence alimente certaines interrogations sur les relations entre le numéro 1 mondial et la légende suisse. « Je ne dis pas que Sinner et Federer ne s’entendent pas, car je ne pense pas que ce soit le cas, mais en creusant un peu, il semble que la relation entre les deux hommes ne soit pas très fluide », a récemment estimé José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Une interprétation que ne partage pas vraiment Marco Mazzoni, journaliste et auteur d’un livre consacré à Jannik Sinner. Pour lui, l’absence de l’Italien à la Laver Cup s’explique avant tout par des choix sportifs et une organisation différente de son calendrier.
Con la Laver Cup pronta a scattare, trovo singolare che si parli di un cattivo rapporto tra Sinner e Federer come motivo dell’assenza di Jannik dall’evento. Forse conviene sottolineare un paio di cosine :— Marco Mazzoni (@marcomazz) September 22, 2026
1) Jannik ha più volte spiegato come nel suo anno « standard », senza… pic.twitter.com/XyKzu0Osdv
« Alors que la Laver Cup s’apprête à démarrer, je trouve curieux que l’on évoque une mauvaise relation entre Sinner et Federer pour expliquer l’absence de Jannik à cet événement. Il convient peut‐être de souligner deux ou trois petites choses : Jannik a expliqué à plusieurs reprises que, lors d’une année « normale », sans blessure (ce qui n’est donc pas le cas cette année), il y a deux phases importantes de préparation : après l’Open d’Australie, puis après l’US Open. La Laver Cup tombe exactement dans l’une de ces deux périodes. La Laver Cup est une exhibition sur invitation, aussi lucratif et prestigieux soit‐il, mais ce n’est qu’un bonus. Je ne pense pas que notre Sinner ait besoin d’un chèque supplémentaire pour joindre les deux bouts, c’est pourquoi il privilégie à juste titre sa carrière, même si certains ne comprennent pas ses choix. Bon nombre des personnes présentes à l’événement sont d’une manière ou d’une autre proches de l’équipe de management de Roger et des sponsors de l’événement, tandis que Jannik a la sienne, bien structurée, et des sponsors différents. Aucune pression. La seule raison qui, selon moi, pourrait amener JS à y participer serait une édition en Italie. Dans ce cas‐là, les choses pourraient peut‐être changer, mais pour l’instant, il n’y a aucune trace de cela et on n’en parle même pas. Sinner a toujours cité Federer comme modèle et s’est entraîné avec lui quand il était très jeune, à Rome, et je crois même à d’autres occasions. Je ne vois aucune raison de friction. »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 13:25