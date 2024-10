Carlos Alcaraz va‐t‐il briller lors de cette fin de saison 2024 ?

Si l’Espagnol a parfai­te­ment entamé le dernier quart de l’année en rempor­tant l’ATP 500 de Pékin, grâce à une victoire en finale contre Jannik Sinner, le jour­na­liste Frédéric Verdier s’est posé la ques­tion au cours de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax.

🇪🇸« Je trouve que Alcaraz a les mêmes pics de forme et de méforme que Nadal. Je ne suis pas convaincu qu’il ait assez d’énergie pour être bon à Bercy, au Masters et en Coupe Davis. »



🗣️ @FredVerdier pic.twitter.com/kVXbk99Cd5 — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) October 3, 2024

« Depuis qu’il a commencé à être très très fort, je trouve que Alcaraz a les mêmes pics de forme et de méforme que Nadal. Passé l’au­tomne, je ne suis pas encore convaincu qu’il ait assez d’énergie pour être bon à Bercy (26 octobre au 3 novembre), au Masters (10 au 17 novembre) et en Coupe Davis, parce que c’est aussi un objectif. Il est capable de zapper Bercy s’il se sent un peu fatigué afin de garder du jus pour Malaga (où se tien­dront les phases finales de la Coupe Davis du 19 au 24 novembre). »