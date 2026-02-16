Battu par Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie le 30 janvier dernier, Jannik Sinner reprend la compé­ti­tion cette semaine à Doha où il affronte Tomas Machac (31e mondial) au premier tour.

Au cours de l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax ce lundi, le jour­na­liste Benoît Maylin a exprimé une certaine inquié­tude pour le numéro 2 mondial, qui n’a toujours pas gagné un match de plus de quatre heures depuis le début de sa carrière.

« Je pense que ça doit lui faire très très mal quand c’est écrit à l’avance qu’il n’y a plus Djokovic dans l’équa­tion. Ça faisait cinq fois qu’il le battait. Il en était à neuf sets d’af­filée contre lui, il menait deux sets à un… Je suis sûr que ça lui a fait très très mal car tout le monde s’at­ten­dait à le voir en finale contre Alcaraz. J’ai plein de ques­tions sur Sinner. Sur sa capa­cité à tenir dans des matchs de plus de quatre heures, où il n’ar­rive jamais à gagner, et tout simple­ment sur sa capa­cité à gagner des matchs en cinq sets. Il a le plus mauvais pour­cen­tages dans les matchs en cinq sets parmi toutes les légendes. Le ratio de Djokovic en cinq sets est fou. Sinner est à 6 victoires pour 11 défaites. Alcaraz 15 victoires pour 1 défaite. Je trouve Sinner fragile. Souvenez‐vous de ce virus à Cincinnati, la finale étrange à l’US Open, les crampes et l’his­toire du toit à l’Open d’Australie.… »