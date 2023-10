Journaliste, consul­tant ou encore spécia­liste de l’évè­ne­men­tiel et du marke­ting dans l’uni­vers du tennis, Eli Weinstein a tenu à écrire une tribune chez nos confrères de We Are Tennis concer­nant la nouvelle asso­cia­tion entre le Danois Holger Rune et l’en­traî­neur Boris Becker. Et visi­ble­ment, il n’est pas très optimiste.

« Je vais me mouiller et dire que cette asso­cia­tion sera un flop, à court terme en tout cas. Boris Becker ne va pas permettre à Rune de se quali­fier pour le Masters. L’unique expé­rience de coach pour le triple vain­queur de Wimbledon demeure les deux ans passés aux côtés de Novak Djokovic entre 2014 et 2016. Depuis rien, si ce n’est une pige avec l’équipe de Coupe Davis alle­mande en tant qu’entraîneur. Comment va‐t‐il influencer, en quinze jours, un jeune joueur avec une aussi forte person­na­lité ? En deux décla­ra­tions, Becker a réussi à dire tout et son contraire : « J’aime ses débor­de­ments émotion­nels. J’ai déjà coaché un joueur qui n’était parfois pas tout à fait lui‐même sur le court : Novak Djokovic. » Puis : « J’ai déjà quelques idées sur ce que l’on peut améliorer. Cela commence par l’at­ti­tude, la menta­lité, le psychisme. Mon ambi­tion est de trouver le meilleur Holger. » Il aime les débor­de­ments émotion­nels, mais il veut améliorer l’attitude… »