Incarcéré dans une prison londonienne de avril à décembre 2022 pour 24 chefs d’accusations dont fraude fiscale et insolvabilité, Boris Becker est récemment revenu dans une interview pour le Daily Mail sur cette expérience parfois traumatisante.
L’ancien champion allemand a notamment raconté le jour où un détenu l’a menacé de mort avant de finalement s’excuser.
« Un jour, je revenais du déjeuner avec mon plateau‐repas. En passant devant la cellule d’Ike (un détenu), j’ai vu Zac (un autre détenu) à l’intérieur. ‘Hé, qu’est‐ce que tu fais dans la cellule d’Ike ?’ lui ai‐je demandé. Il s’est précipité vers moi. ‘Qui es‐tu ? Je vais te casser la tête. Je vais te trancher la gorge. Je vais te tuer’. Puis il a commencé à m’embrasser la main et à s’excuser. Il ne s’excusait pas seulement auprès de moi, mais aussi auprès d’Ike, qui était le chef de notre aile. »
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 14:44