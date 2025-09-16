AccueilInsolite"Je vais te casser la tête. Je vais te trancher la gorge....
« Je vais te casser la tête. Je vais te tran­cher la gorge. Je vais te tuer », le témoi­gnage glaçant de Boris Becker sur son séjour en prison

Incarcéré dans une prison londo­nienne de avril à décembre 2022 pour 24 chefs d’ac­cu­sa­tions dont fraude fiscale et insol­va­bi­lité, Boris Becker est récem­ment revenu dans une inter­view pour le Daily Mail sur cette expé­rience parfois traumatisante. 

L’ancien cham­pion alle­mand a notam­ment raconté le jour où un détenu l’a menacé de mort avant de fina­le­ment s’excuser. 

« Un jour, je reve­nais du déjeuner avec mon plateau‐repas. En passant devant la cellule d’Ike (un détenu), j’ai vu Zac (un autre détenu) à l’in­té­rieur. ‘Hé, qu’est‐ce que tu fais dans la cellule d’Ike ?’ lui ai‐je demandé. Il s’est préci­pité vers moi. ‘Qui es‐tu ? Je vais te casser la tête. Je vais te tran­cher la gorge. Je vais te tuer’. Puis il a commencé à m’embrasser la main et à s’ex­cuser. Il ne s’ex­cu­sait pas seule­ment auprès de moi, mais aussi auprès d’Ike, qui était le chef de notre aile. »

