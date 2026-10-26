Si Gaël Monfils a mis un terme à sa carrière sans disputer les derniers tournois prévus à Paris et à Lyon, Stan Wawrinka s’apprête, lui, à faire ses adieux au tennis professionnel à Bâle, où il dispute cette semaine son ultime tournoi.
Dans son émission Stephen Brunch, sur RMC, l’ancien basketteur et passionné de tennis Stephen Brun a livré une comparaison entre les deux hommes. Il affirme que le Suisse, triple lauréat en Grand Chelem, qui lui a procuré le plus d’émotions.
« Pour une fois, je vais trahir ma patrie… Stan Wawrinka m’a beaucoup plus fait vibrer que Gaël Monfils. Les seules défaites de Roger Federer que j’acceptais, c’était contre Wawrinka. Il a fait des choses exceptionnelles dans la plus grande ère du tennis avec les trois mutants. Son titre à Roland‐Garros en 2015 est mythique, déjà par sa tenue vestimentaire avec ce short immonde à carreaux, qui est devenu iconique. Je pense aussi à ses matchs épiques contre Novak Djokovic. C’est peut‐être le plus beau revers à une main devant Roger Federer et Richard Gasquet… Gaël Monfils, c’est les émotions, mais trop d’émotions positives et négatives. Il m’a emmené très haut mais aussi très bas dans les déceptions. Gaël n’a pas réussi ce que Stan a réussi à faire, alors qu’il n’y avait pas une grande différence raquette en main sur le talent pur tennistique entre les deux. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 08:51