Si Gaël Monfils a mis un terme à sa carrière sans disputer les derniers tour­nois prévus à Paris et à Lyon, Stan Wawrinka s’apprête, lui, à faire ses adieux au tennis profes­sionnel à Bâle, où il dispute cette semaine son ultime tournoi.

Dans son émis­sion Stephen Brunch, sur RMC, l’ancien basket­teur et passionné de tennis Stephen Brun a livré une compa­raison entre les deux hommes. Il affirme que le Suisse, triple lauréat en Grand Chelem, qui lui a procuré le plus d’émotions.

🗣️💬@StephBrun41 : « Pour une fois, je vais trahir ma patrie… Stan Wawrinka m’a beau­coup plus fait vibrer que Gaël Monfils. Il a fait des choses excep­tion­nelles dans la plus grande ère du tennis avec trois mutants. C’est peut‐être le plus beau revers à une main » pic.twitter.com/OX1YHkRvIy — RMC Sport (@RMCsport) October 25, 2026

« Pour une fois, je vais trahir ma patrie… Stan Wawrinka m’a beau­coup plus fait vibrer que Gaël Monfils. Les seules défaites de Roger Federer que j’acceptais, c’était contre Wawrinka. Il a fait des choses excep­tion­nelles dans la plus grande ère du tennis avec les trois mutants. Son titre à Roland‐Garros en 2015 est mythique, déjà par sa tenue vesti­men­taire avec ce short immonde à carreaux, qui est devenu iconique. Je pense aussi à ses matchs épiques contre Novak Djokovic. C’est peut‐être le plus beau revers à une main devant Roger Federer et Richard Gasquet… Gaël Monfils, c’est les émotions, mais trop d’émotions posi­tives et néga­tives. Il m’a emmené très haut mais aussi très bas dans les décep­tions. Gaël n’a pas réussi ce que Stan a réussi à faire, alors qu’il n’y avait pas une grande diffé­rence raquette en main sur le talent pur tennis­tique entre les deux. »