Ce jour, l’Equipe consacre une double page concer­nant les exhi­bi­tions qui perturbent le circuit puisque main­te­nant elles se posi­tionnent même pendant les semaines du circuit.

Interroge sur cette évolu­tion, Jeff, le direc­teur de l’Open 13 ne veut pas être fataliste.

« Il faut que le Tour soit protégé et l’ATP devrait se montrer plus proac­tive contre certains événe­ments qui vont contre l’in­térêt du jeu. Quand Tsitsipas dit qu’il prend plus de plaisir à jouer la Laver Cup qu’un Masters 1000, tu te dis qu’il dit n’im­porte quoi. Ou alors, c’est que c’est une réalité. Les joueurs ont telle­ment de pres­sion, le Tour est devenu telle­ment diffi­cile, que monter des événe­ments qui vont leur permettre, tout en jouant, d’ap­porter un spec­tacle diffé­rent, c’est peut‐être une solu­tion. Les joueurs et le jeu ont peut‐être besoin de ça. Au fond, je n’ai pas un regard aussi négatif..