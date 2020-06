Le directeur de l’Open 13 Provence de Marseille, Jean-François Caujolle, nous a sollicité pour faire en quelque sorte un mea culpa suite à son entretien paru dans les colonnes de L’Equipe concernant Novak Djokovic.

Joint ce jour au téléphone, le Marseillais s’est confié pour expliquer pourquoi il regrettait ses propos : « Que je puisse condamner ce qu’il s’est passé à Zadar, c’est logique. En revanche, je n’aurais pas dû aller aussi loin concernant Novak. Je ne suis personne pour le critiquer. C’est d’autant plus vrai que nous avons beaucoup de points communs. Je suis aussi un « fan » des lectures concernant le développement personnel. Je regrette donc ce que j’ai pu dire car cela prête à confusion. On peut penser que je pense que Novak Djokovic est un illuminé, un original. Venant de moi, c’est un peu fort de café quand on me connait bien. Après, pour revenir à cette affaire, je ne cherche pas avec ces mots à me rattraper car il est clair qu’il y a eu faute en Croatie. En revanche, cela ne devait pas être le procès du numéro 1 mondial. En proposant une analyse assez dure au sujet de sa personnalité, j’ai participé à ce mouvement. Avec le recul, je me dis que cela ne me ressemble pas. C’est pour cela que je tenais à faire cette mise au point. »