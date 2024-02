Fondateur et direc­teur de l’ATP 250 de Marseille qui se tient cette semaine, Jean‐François Caujolle a été inter­rogé par L’Équipe sur la rumeur qui circule depuis plusieurs semaines concer­nant la possible créa­tion d’une Super Ligue de tennis regrou­pant une ving­taine de tour­nois avec les Grands Chelems et les Masters 1000.

Et d’après l’an­cien 59e joueur mondial, ces discus­sions sont bel et bien à l’ordre du jour.

« D’après les échos que j’ai, Tiley (direc­teur de l’Open d’Australie) et l’US Open seraient actifs dans ce processus d’adhé­sion à une Super Ligue. Et ça m’in­quiète. Non pas seule­ment en tant que direc­teur du tournoi ATP 250 de Marseille. Mais pour l’avenir du tennis. J’ai toujours pensé que la force du tennis, c’est la proxi­mité, la diver­sité. Ce n’est pas un sport qui peut se traiter média­ti­que­ment comme la Formule 1. Ça n’a rien à voir. Cette volonté d’un circuit paral­lèle est latente depuis 1997, quand Boris Becker s’était rapproché de Bertelsmann pour discuter d’un Tour par poules sur un nombre réduit de tour­nois avec les meilleurs. Ça n’avait pas marché. Ça avait permis de créer les Super 9, devenus Masters 1000 depuis. »