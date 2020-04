Le directeur du tournoi de Gstaad a été interviewé par nos collègues du quotidien suisse Le Matin, son événement doit avoir lieu logiquement du 20 au 26 juillet et il garde encore un peu d’espoir : « On peut toujours espérer un miracle. Mais il ne faut pas juste une amélioration en Suisse. Il faut une embellie globale. Car si c’est toujours compliqué en Amérique du Sud, on ne va pas interdire les inscriptions à ces joueurs. Ce ne serait pas correct du tout. Donc la probabilité semble tout de même faible. Actuellement, tout le monde cherche des solutions. Jouer à huis clos. Mettre les joueurs deux semaines en quarantaine avant leur arrivée sur site. Mais je me demande s’il y a vraiment une formule satisfaisante. »