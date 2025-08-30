L’Equipe a eu une initiative heureuse en proposant un bel article sur l’idée de viser son adversaire quand celui‐ci est au filet. Ce sujet est d’actualité depuis que Tsitsipas a prévenu Altmaier lors de leur poignée de main.
Bien sûr le papier pale d’Ivan Lendl qui était un vrai spécialiste de ce type d’agression.
Le témoin choisi par nos confrères est Jean‐Päul Loth dont la culture tennistique est immense d’autant qu’il a vu toutes les générations passées devant lui.
« Connors, je l’ai vu allumer méchamment, en défiant le type en face. C’était, » je te joue dessus et je te la fous dans la gueule. Bien fait pour toi. Lendl allumait car c’était le coup qu’il pensait le plus efficace à ce moment‐là » explique Jean‐Paul avant de résumer avec brio le pourquoi de cette « tactique ».
« Les champions cherchent toujours la meilleure façon de gagner le point. Et si ça passe par l’allumage de l’adversaire, ils y vont, gentils ou pas »
