L’Equipe a eu une initia­tive heureuse en propo­sant un bel article sur l’idée de viser son adver­saire quand celui‐ci est au filet. Ce sujet est d’ac­tua­lité depuis que Tsitsipas a prévenu Altmaier lors de leur poignée de main.

Bien sûr le papier pale d’Ivan Lendl qui était un vrai spécia­liste de ce type d’agression.

Le témoin choisi par nos confrères est Jean‐Päul Loth dont la culture tennis­tique est immense d’au­tant qu’il a vu toutes les géné­ra­tions passées devant lui.

« Connors, je l’ai vu allumer mécham­ment, en défiant le type en face. C’était, » je te joue dessus et je te la fous dans la gueule. Bien fait pour toi. Lendl allu­mait car c’était le coup qu’il pensait le plus effi­cace à ce moment‐là » explique Jean‐Paul avant de résumer avec brio le pour­quoi de cette « tactique ».

« Les cham­pions cherchent toujours la meilleure façon de gagner le point. Et si ça passe par l’al­lu­mage de l’ad­ver­saire, ils y vont, gentils ou pas »