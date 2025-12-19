Nous avons contacté Jean‐René Lisnard, le fondateur de l’Elite Tennis Center de Cannes. Nous lui avons demandé si le départ de Ferrero pouvait avoir des conséquences sur les performances futures d’Alcaraz. Sa réponse est limpide.
« Oui, c’est possible mais je ne l’espère pas car c’est le joueur qui est entrain de sauver le tennis. Cela serait dommage qu’il ne soit plus aussi performant qu’il l’a été parce qu’il changer d’entraineur. Avec Juan Carlos Ferrero, il avait un vrai socle, il le respectait aussi beaucoup car Juan Carlos avait été numéro 1 comme lui, et cela compte dans une relation joueur et entraineur, il se sentait aussi libre sur certains autres aspects car il se connaissait depuis un certain temps. Est‐ce que ce sera le cas avec un autre coach, personne ne connait la réponse avec certitude. Ce que je dis c’est qu’il est assez inutile de changer quelque chose qui fonctionne, et avec Juan Carlos cela était le cas »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 18:22