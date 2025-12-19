Nous avons contacté Jean‐René Lisnard, le fonda­teur de l’Elite Tennis Center de Cannes. Nous lui avons demandé si le départ de Ferrero pouvait avoir des consé­quences sur les perfor­mances futures d’Alcaraz. Sa réponse est limpide.

« Oui, c’est possible mais je ne l’es­père pas car c’est le joueur qui est entrain de sauver le tennis. Cela serait dommage qu’il ne soit plus aussi perfor­mant qu’il l’a été parce qu’il changer d’en­trai­neur. Avec Juan Carlos Ferrero, il avait un vrai socle, il le respec­tait aussi beau­coup car Juan Carlos avait été numéro 1 comme lui, et cela compte dans une rela­tion joueur et entrai­neur, il se sentait aussi libre sur certains autres aspects car il se connais­sait depuis un certain temps. Est‐ce que ce sera le cas avec un autre coach, personne ne connait la réponse avec certi­tude. Ce que je dis c’est qu’il est assez inutile de changer quelque chose qui fonc­tionne, et avec Juan Carlos cela était le cas »