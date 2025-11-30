Dans le numéro 91 du maga­zine We Love Tennis, nous avons décidé de rendre hommage à Gaël Monfils en allant inter­roger plusieurs témoins et notam­ment Jean‐René Lisnard, coach plus que reconnu sur le tour.

Pour JR, il n’y pas d’équi­valent à « La Monf ».

Screenshot

« Quand je jouais sur le tour, si je pouvais j’al­lais le voir jouer, je fonçais. Tout le monde sait qu’avec Gaël, il peut toujours se passer des choses. Il a toujours été spec­ta­cu­laire. Aujourd’hui, il n’y a pas d’équi­valent mais Carlos Alcaraz dans un autre registre dégage quelque chose d’unique également. »