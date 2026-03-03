En raison du conflit qui secoue actuel­le­ment le Moyen‐Orient, l’espace aérien de plusieurs pays du Golfe a été fermé, pertur­bant de nombreux dépla­ce­ments dans la région.

L’entraîneur fran­çais, Jean‐René Lisnard, présent aux Émirats arabes unis pour accom­pa­gner deux de ses joueurs, Sascha Gueymard Wayenburg et Thomas Faurel, inscrits sur le Challenger de Fujairah, nous a décrit la situa­tion sur place.

« On est bloqués. Ils avaient suspendu le tournoi au départ, et ils ont fina­le­ment décidé de quand même lancer les qualifs avec deux jours de retard, donc le tournoi se joue. Mais bon, la situa­tion est quand même préoc­cu­pante. C’est assez chaud. Quand on voit missiles qui se font inter­cepter au‐dessus de la ville, quand tu n’est pas habitué à ça, ça fait bizarre. La situa­tion est la suivante, c’est qu’on est tous bloqués là, de toute façon, il n’y a pas, pour l’ins­tant, l’es­pace aérien reste fermé. Ils vont peut‐être ouvrir quelques vols petit à petit, mais on en est là. Le tournoi se joue, et bon, j’ai envie de dire, quitte à rester là, autant faire des matchs, mais il faudra prendre la première porte de sortie, parce que si le conflit dégé­nère ou s’en­lise, t’es bloqué ici. »

Dans ce même tournoi, le Japonais Hayato Matsuoka (368e mondial) et le Biélorusse Daniil Ostapenkov (754e mondial) s’affrontaient ce mardi lorsqu’une explo­sion a été entendue à proxi­mité. Joueurs et offi­ciels ont été évacués, certains quit­tant le court en courant…