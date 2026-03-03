En raison du conflit qui secoue actuellement le Moyen‐Orient, l’espace aérien de plusieurs pays du Golfe a été fermé, perturbant de nombreux déplacements dans la région.
L’entraîneur français, Jean‐René Lisnard, présent aux Émirats arabes unis pour accompagner deux de ses joueurs, Sascha Gueymard Wayenburg et Thomas Faurel, inscrits sur le Challenger de Fujairah, nous a décrit la situation sur place.
« On est bloqués. Ils avaient suspendu le tournoi au départ, et ils ont finalement décidé de quand même lancer les qualifs avec deux jours de retard, donc le tournoi se joue. Mais bon, la situation est quand même préoccupante. C’est assez chaud. Quand on voit missiles qui se font intercepter au‐dessus de la ville, quand tu n’est pas habitué à ça, ça fait bizarre. La situation est la suivante, c’est qu’on est tous bloqués là, de toute façon, il n’y a pas, pour l’instant, l’espace aérien reste fermé. Ils vont peut‐être ouvrir quelques vols petit à petit, mais on en est là. Le tournoi se joue, et bon, j’ai envie de dire, quitte à rester là, autant faire des matchs, mais il faudra prendre la première porte de sortie, parce que si le conflit dégénère ou s’enlise, t’es bloqué ici. »
Dans ce même tournoi, le Japonais Hayato Matsuoka (368e mondial) et le Biélorusse Daniil Ostapenkov (754e mondial) s’affrontaient ce mardi lorsqu’une explosion a été entendue à proximité. Joueurs et officiels ont été évacués, certains quittant le court en courant…
Publié le mardi 3 mars 2026 à 13:23