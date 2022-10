Dans sa longue inter­view accordée au media russe Sport express, Jean‐René Lisnard a aussi évoqué le cas de Novak Djokoivc. Comme à son habi­tude, « JR » ne prend pas de pincettes.

« La plupart des joueurs de tennis du circuit étaient d’ac­cord avec Djokovic, mais personne ne pouvait le dire à voix haute. C’est la façon dont le monde est main­te­nant. Vous ne pouvez dire que ce que l’on attend de vous, et si vous pensez quelque chose de diffé­rent, vous ne pouvez pas le dire. Sinon, vous aurez des ennuis. Djokovic est Djokovic, et il restera Djokovic, quelle que soit sa parti­ci­pa­tion ou sa non‐participation à l’Open d’Australie. S’il ne joue pas dans tel ou tel tournoi, que se passe‐t‐il ? Seul le tournoi en pâtira. Il se bat pour ses droits et je pense qu’il a raison. Je ne l’ai­mais pas trop avant, mais plus la situa­tion évolue, plus je l’ap­précie. Il est le seul dans ce monde du tennis à pouvoir appeler les choses par leur nom et à faire ce qu’il veut. Cela induit forcé­ment beau­coup de respect. Après c’est plus facile pour Novak que pour les jeunes joueurs de tennis, car il a déjà gagné tout ce qu’il pouvait. S’il était un joueur de 20 ans, s’il était au début de sa carrière, la situa­tion serait différente »