Nous avons contacté Jean‐René Lisnard qui connait bien Daniil Medvedev pour l’avoir accueilli dans son centre de perfor­mance à Cannes en 2013 avant que le Russe décide de parti en Novembre dernier.

On vous en propose un extrait notam­ment sur l’avenir que Jean René promet à Daniil Medvedev : « C’est facile de le dire après mais je savais qu’il allait remporter cet US Open. J’ai des témoins qui peuvent le confirmer (rires). Au delà de ça, ce que je veux dire c’est que je ne suis pas surpris. Daniil a déjà perdu deux finales du Grand Chelem, et vu comme il déteste la défaite, cela lui était incon­ce­vable d’en perdre une 3ème. Daniil est un compé­ti­teur né, il hait le fait de perdre. Pour cela, il ressemble à Nadal. Je ne peux pas dire combien de titres du Grand Chelem il va gagner, mais je suis persuadé qu’il sera numéro 1 mondial un jour »