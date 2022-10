Dans un très long entre­tien donné à nos confrères russes de Sport Express, Jean‐René Lisnard revient sur tout la genèse du projet Danill Medvedev.

Ses propos sont précieux car ils permettent de remettre la fameuse église au milieu du village car beau­coup de choses ont été dites.

Or, c’est bien Jean‐René qui a accueilli le cham­pion russe à ses débuts.

Le fonda­teur de l’Elite Tennis Center de Cannes précise notam­ment le rôle joué par l’ac­tuel coach de Daniil lorsque le Russe est arrivé en France et comme tout cela s’est mis en place.

« La vérité concer­nant Gilles Cervara c’est qu’il n’a pas été son coach au début, et il ne l’a été que quand Danill était déjà aguerri et qu’il était aux alen­tours de la 65–60 ème place mondiale. Auparavant Julien Jeanpierre avait aussi accom­pagné Daniil. Que Gilles Cervara explique le contraire aujourd’hui, c’est tout simple­ment faux. Auparavant, Gilles n’avait jamais entraîné aucun joueur à haut‐niveau, c’est juste la réalité. Je me suis donc attaché à le former comme c’est le cas avec tous les coaches qui arrivent chez moi »