A l’issue de la victoire de Rafael Nadal à Rome, nous avons eu une petite conver­sa­tion avec Jean‐René Lisnard, le fonda­teur de l’Elite Center de Cannes.

Fan de Roger et Rafa comme il le dit volon­tiers, Jean‐René a vrai­ment du mal à dépar­tager les deux champions.

Il évoque aussi selon lui une vraie injus­tice dans le calen­drier qui mettrait tout le monde d’ac­cord : « A Rome, Nadal a encore prouvé qu’il était vrai­ment au dessus. Pour moi, il est le plus fort, même fina­le­ment devant Roger que j’aime telle­ment. Cela se joue à rien. Après, on ne se pose­rait même plus cette ques­tion du GOAT s’il y avait un peu plus de tour­nois sur terre battue dans l’année. Le circuit est quand même ultra dominé par le dur. Je ne trouve pas ça forcé­ment logique et je n’ose imaginer le palmarès de Rafa si l’ocre était plus présent sur la scène inter­na­tio­nale ».

Si l’on rentre dans ce raison­ne­ment, que peut‐on dire alors du gazon, la saison de prédi­lec­tion de Roger ?