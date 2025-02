Jean‐René Lisnard, fonda­teur de l’Élite Tennis Center, a expliqué au journal L’Equipe la progres­sion du fina­liste de l’ATP 500 de Rio (battu en finale par Sebastian Baez), Alexandre Muller, qu’il a accueilli à Cannes en 2020.

« Medvedev, la première année chez nous, des mecs me deman­daient : ‘Tu crois qu’il peut réussir avec son coup droit bizarre ?’ Bon bah Alex, pareil, beau­coup le voyaient un peu limité. Mais à l’in­verse de beau­coup de joueurs, Alex accepte d’en­tendre des vérités. Il a su garder une équipe qui fonc­tionne, même quand elle l’a poussé dans ses retran­che­ments. Quand ils sont bous­culés, pas mal de joueurs choi­sissent un truc plus soft, quitte à stagner voire régresser. Ceux qui ont réussi, ce ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui ont eu l’in­tel­li­gence d’en­caisser et de comprendre qu’ils n’avaient pas le choix. Le haut niveau, c’est la disci­pline. On impose la rigueur du haut niveau et qui veut y arriver te suit. Sinon, tu fais du busi­ness, mais ça ne m’in­té­resse pas. »

Pour la première fois de sa carrière, le joueur de 28 ans intègre le top 50 et s’ins­talle au 41e rang mondial.