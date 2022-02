C’est au sein de l’Elite Tennis Center fondé par Jean‐René Lisnard que Daniil Medvedev s’est construit en tant que joueur de tennis profes­sionnel. Arrivé très jeune chez ‘JR’, Daniil a fait ses classes sur les courts de l’ASLM Tennis de Cannes.

Au début, Jean‐René avait déjà perçu les qualités mentales du Russe : « Daniil est un compé­ti­teur acharné, et c’est ce qui m’avait marqué quand il est arrivé chez nous. Tennistiquement, il n’était pas le plus fort de sa caté­gorie mais on sentait qu’il avait de l’am­bi­tion et qu’il était prêt à tout sacri­fier pour l’emporter. C’est une qualité unique. Après j’ai envie de dire qu’il a suffi de l’ac­com­pa­gner pour qu’il puisse gravir les éche­lons » nous a expliqué Jean‐René que nous avons joint ce matin par téléphone.

« Qu’il soit numéro 1 n’est pas une surprise, je vous l’avais déjà dit, je pense d’ailleurs qu’il peut rester à cette place un moment car il est un cran au dessus des autres joueurs de sa géné­ra­tion. Il est plus constant et plus fort dans sa tête »