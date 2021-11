Le fonda­teur de l’Elite Tennis Center basé à Canne qui accueille et forme des cham­pions, Daniil Medvedev y était un résident pendant des années, a bien voulu pour Welovetennis décrypter le jeu d’Hugo Gaston.

La première ques­tion que nous lui avons poser est liée à la taille (1,73) du Toulousain. Sujet qu’il connait bien puisque JR mesure 1 cm de moins qu’Hugo.

« Ce n’est pas du tout un handicap. Après, on ne peut nier que le joueur qui fait deux mètres comme Daniil et qui bouge bien a un avan­tage énorme surtout parce qu’il a une couver­ture de terrain supé­rieure aux autres. En ce moment, le jeu est un peu stéréo­typé, tout le monde joue en force, et je me souviens que des Marcelo Rios ou Sébastien Grosjean par le passé malgré leur taille sont parvenus à être au plus haut niveau. En fait, ils avaient surtout un bon timing, il était joueur, c’est le cas d’Hugo Gaston qui surprend par son son jeu, sa viva­cité, son oeil, sa belle. Keï Nishikori qui ne fait qu’un 1m78 a été long­temps un pension­naire du Top 10. Donc en fait, il y a toujours eu des « petits » qui ont tiré leur épingle du jeu » nous a explique Jean‐René Lisnard.