Jean‐René Lisnard, fonda­teur de l’Elite Tennis Center de Cannes qu’a rejoint Daniil Medvedev en 2014 pour passer un cap, connaît très parfai­te­ment l’an­cien numéro 1 mondial, vain­queur de l’US Open 2021. Au cours d’une longue inter­view accordée au média russe Sport Express, le forma­teur fran­çais réta­blit quelques vérités et explique égale­ment les raisons pour lesquelles Medvedev a surpassé son compa­triote, Andrey Rublev.

« Rublev était meilleur ! Mais cela ne veut pas dire grand chose, c’est juste que Daniil est un déve­lop­pe­ment ulté­rieur. Et il est un bien meilleur étudiant qu’Andrey. Rublev n’a pas écouté et absorbé les infor­ma­tions aussi atten­ti­ve­ment que son compa­triote. Il avait de grandes qualités, il était très rapide, mais il avait un esprit beau­coup plus fermé. Du moins, c’était le cas à l’époque. Medvedev avait une menta­lité beau­coup plus ouverte. C’est une des raisons pour lesquelles il est plus haut aujourd’hui. Une deuxième raison est qu’il a un carac­tère plus fort. Troisièmement, il est plus à l’écoute et il déve­loppe son jeu plus rapi­de­ment. Bien sûr, Andrey est aussi un grand joueur, d’autres ne se hissent pas dans le top 10. Mais il joue toujours dans le même style. Daniil est plus flexible et polyvalent. »