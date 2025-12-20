Nous avons eu au téléphone le fondateur de l’Elite Tennis Center de Cannes et « JR » espère juste que cette séparation ne soit pas provoquée pour une histoire de gros sous car il estime que cela serait un peu indécent vu les sommes engrangées par le numéro 1 mondial.
« David Ferrer est resté avec son coach plus de dix ans. Sa carrière s’est transformée quand il s’en est séparé. Après il n’était pas aussi jeune que Carlos, on était plus vers la fin de sa carrière, carrière où il a été très longtemps dans le Top 5. La séparation entre Juan Carlos et Carlos Alcaraz va avoir obligatoirement des conséquences. On parle d’un différent financier, sans connaitre les chiffres avec précision, vu ce que gagne Carlos, il est clair qu’il faut payer le coach au niveau où il désire sauf si cela est délirant. La plus grande qualité de Ferrero a été d’avoir su canaliser Carlitos alors que l’on sait que quelques fois il peut trop se lâcher en terme de créativité ou manquer un peu de ténacité »
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 08:50