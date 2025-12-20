

Nous avons eu au télé­phone le fonda­teur de l’Elite Tennis Center de Cannes et « JR » espère juste que cette sépa­ra­tion ne soit pas provo­quée pour une histoire de gros sous car il estime que cela serait un peu indé­cent vu les sommes engran­gées par le numéro 1 mondial.



« David Ferrer est resté avec son coach plus de dix ans. Sa carrière s’est trans­formée quand il s’en est séparé. Après il n’était pas aussi jeune que Carlos, on était plus vers la fin de sa carrière, carrière où il a été très long­temps dans le Top 5. La sépa­ra­tion entre Juan Carlos et Carlos Alcaraz va avoir obli­ga­toi­re­ment des consé­quences. On parle d’un diffé­rent finan­cier, sans connaitre les chiffres avec préci­sion, vu ce que gagne Carlos, il est clair qu’il faut payer le coach au niveau où il désire sauf si cela est déli­rant. La plus grande qualité de Ferrero a été d’avoir su cana­liser Carlitos alors que l’on sait que quelques fois il peut trop se lâcher en terme de créa­ti­vité ou manquer un peu de ténacité »