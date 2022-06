Nous avons inter­rogé notre « consul­tant » au sujet des nouvelles règles de coachinq que l’ATP a validé derniè­re­ment. Selon le fonda­teur de l’Elite Tennis Center basé à Cannes, cela est positif.

« Je trouve que c’est une très bonne déci­sion, c’est très positif. On était quand même le seul sport au monde où un entrai­neur qui passe toute l’année avec son joueur pour le faire progresser et lui donner des conseils ne pouvait pas inter­venir le moment où il peut être le plus utile. C’est à dire en match. Après, cela reste limité car on a pas l’au­to­ri­sa­tion d’aller sur le court. Mais malgré tout c’est une belle évolu­tion pour que notre travail soit encore plus effi­cace. De plus, cela fige les règles de ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire. Cela va donc mettre fin à certaines polémiques. »