Les révélations sont nombreuses depuis le début de la suspension du circuit. Il y a quelques jours déjà, Novak Djokovic avait confié à Sky Sports qu’il avait failli arrêter le tennis en 2010. Le couple Djokovic était l’invité de l’émission « In Depth With Graham Bensinger » du journaliste américain Graham Bensinger et sa femme, Jelena, a évoqué de nombreux sujets et notamment la période difficile que son mari a connu après Roland-Garros 2016 et jusqu’en 2018. Opéré du coude après l’Open d’Australie 2018, le Serbe peine encore à retrouver son meilleur niveau et en mars 2018, il quitte Miami dès le deuxième tour en s’inclinant face à Benoit Paire (6-3, 6-4).

« Après avoir perdu à Miami, une défaite terrible, il m’a dit qu’il voulait arrêter, c’est la vérité, a confié Jelena au journaliste américain. Il nous a rassemblés et il nous a dit : « C’est fini ». Je lui ai répondu : « Quoi ? » Et il a continué en disant : Eduardo (son agent), vous pouvez le dire à mes sponsors, je veux être clair avec eux. Je ne sais pas si je m’arrête pendant six mois, un an ou pour toujours. Juste dites leur. » Une période « d’arrêt » qui a duré dix jours avant que sa femme Jelena parvienne à lui redonner le goût et le plaisir du jeu à la suite de vacances en famille. Quelques mois plus tard, Novak Djokovic remportait successivement Wimbledon, l’US Open et l’open d’Australie.