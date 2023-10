Dans des propos rapportés par le média Blic, Jelena Djokovic a fait quelques décla­ra­tions inédites et remar­quées. Elle a notam­ment répondu de manière très honnête à une ques­tion sur son mariage avec Novak et évoqué le côté du succès.

« Souvent, les gens arrivent à la fin de leur vie et se rendent compte qu’ils n’ont pas pris le bon chemin. J’ai eu la chance de constater avec Novak que du jour au lende­main, on peut passer du plus grand succès à l’échec, que les gens vous oublient ou vous tournent le dos, pour qu’ils vous aiment à nouveau du jour au lende­main. En tant que personne qui a observé et appris ceci, j’ai réalisé que je porte en moi tout ce dont j’ai besoin. »