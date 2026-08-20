Le docu­men­taire sur Novak Djokovic, inti­tulé « The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) », est dispo­nible depuis ce jeudi 20 août sur Prime Video.

Quelques extraits font le tour des réseaux sociaux, notam­ment lorsque l’épouse du Serbe, Jelena Djokovic, explique l’im­por­tance de leur fille, Tara, pour aider Nole à digérer les défaites.

Jelena on Djokovic and his rela­tion­ship with Tara :



« When he loses..he goes into this avoi­dance mode. And Tara, when he wants to isolate, she doesn’t let him. He’s so in love with her that she has the access that nobody does. So she turns him back to us. That’s daddy’s girl. »



❤️ pic.twitter.com/x6tY6JXx3Z — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) August 20, 2026

« Quand il perd, il remet en ques­tion son iden­tité, il entre dans ce mode d’évitement. Et Tara, quand il veut s’isoler, elle ne le laisse pas faire. Et il l’aime telle­ment qu’elle a un accès que personne d’autre n’a. Alors elle le ramène vers nous. C’est la petite fille à son papa. »