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Jelena Djokovic, épouse de Novak : « Quand il veut s’isoler après une défaite, sa fille, Tara, ne le laisse pas faire, et il l’aime telle­ment qu’elle a un accès que personne d’autre n’a »

Par
Baptiste Mulatier
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Le docu­men­taire sur Novak Djokovic, inti­tulé « The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) », est dispo­nible depuis ce jeudi 20 août sur Prime Video. 

Quelques extraits font le tour des réseaux sociaux, notam­ment lorsque l’épouse du Serbe, Jelena Djokovic, explique l’im­por­tance de leur fille, Tara, pour aider Nole à digérer les défaites. 

« Quand il perd, il remet en ques­tion son iden­tité, il entre dans ce mode d’évitement. Et Tara, quand il veut s’isoler, elle ne le laisse pas faire. Et il l’aime telle­ment qu’elle a un accès que personne d’autre n’a. Alors elle le ramène vers nous. C’est la petite fille à son papa. »

Publié le jeudi 20 août 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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