Le documentaire sur Novak Djokovic, intitulé « The Wolf in Winter (Le Loup en Hiver) », est disponible depuis ce jeudi 20 août sur Prime Video.
Quelques extraits font le tour des réseaux sociaux, notamment lorsque l’épouse du Serbe, Jelena Djokovic, explique l’importance de leur fille, Tara, pour aider Nole à digérer les défaites.
Jelena on Djokovic and his relationship with Tara :— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) August 20, 2026
« When he loses..he goes into this avoidance mode. And Tara, when he wants to isolate, she doesn’t let him. He’s so in love with her that she has the access that nobody does. So she turns him back to us. That’s daddy’s girl. »
❤️ pic.twitter.com/x6tY6JXx3Z
« Quand il perd, il remet en question son identité, il entre dans ce mode d’évitement. Et Tara, quand il veut s’isoler, elle ne le laisse pas faire. Et il l’aime tellement qu’elle a un accès que personne d’autre n’a. Alors elle le ramène vers nous. C’est la petite fille à son papa. »
Publié le jeudi 20 août 2026 à 16:59