La parole de Jelena Djokovic est rare, très rare. Dans un entretien accordé au site Internet serbe Vesti Online, l’épouse de Novak Djokovic se confie sur la relation difficile avec les médias pour un sportif de haut niveau : « Lorsque vous êtes jeunes, on se sent certainement à l’aise avec les projecteurs et l’attention. Au début, cela ne vous inquiète pas. Mais avec le temps, vous manquez d’anonymat, d’intimité pour faire ce que vous voulez à tout moment et dans n’importe quelle situation. J’essaie de résister à toutes ces attentes pour être toujours moi-même et pour que Novak puisse rester lui-même aussi (…) Le développement de la technologie et des réseaux sociaux a contribué à rendre la vie des personnalités publiques accessibles à tout moment. Je suis consciente qu’en tant qu’épouse d’un athlète populaire, je pourrais être intéressante pour les tabloïds, c’est pourquoi j’essaie de ne pas leur donner de matériel à écrire sur moi.«