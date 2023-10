À l’oc­ca­sion d’une présen­ta­tion d’un film, Jelena Djokovic a répondu de manière très honnête à une ques­tion sur son mariage avec Novak, consi­déré comme « un exemple de réus­site dans les Balkans », explique le média Blic, rappor­tant les propos de l’épouse de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Je ne sais pas quelle est la défi­ni­tion du succès (en couple, ndlr). Quelqu’un répondra le nombre d’an­nées de vie commune mais vous convien­drez qu’il y a des gens qui sont mariés depuis très long­temps et qui sont malheu­reux. Je ne peux pas prétendre que nous sommes un exemple de mariage réussi. Nous sommes encore jeunes et nous chan­geons. Nous avons toutes sortes de choses devant nous. Je suis satis­fait d’avoir un ami en lui et qu’il ait un ami en moi. Si nous restons amis pour le reste de notre vie, ce sera une réus­site pour moi. En revanche, l’amour est une émotion exprimée, forte et explo­sive et tout peut arriver. Il n’y a pas de formule pour réussir alors s’il vous plaît, ne nous mettez pas dans cette catégorie. »