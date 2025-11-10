Parfois capable d’autodérision, Stefanos Tsitsipas a fait rire beaucoup de monde avec son récent message posté sur les réseaux sociaux à propos de son apparition pendant la cérémonie de remise des prix après la finale du tournoi d’Athènes entre Djokovic et Musetti.
Se comparant à un professeur d’histoire en raison de son look, le joueur grec a plié de rire la femme du joueur serbe, Jelena, si l’on en croit son message fait d’émoticônes sur Twitter.
🤣🤣🤣🙌🏼 https://t.co/R6Ox59ejEw— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) November 10, 2025
Il faut bien avouer que la comparaison de Stefanos a du sens…
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 14:44