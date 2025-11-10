Parfois capable d’au­to­dé­ri­sion, Stefanos Tsitsipas a fait rire beau­coup de monde avec son récent message posté sur les réseaux sociaux à propos de son appa­ri­tion pendant la céré­monie de remise des prix après la finale du tournoi d’Athènes entre Djokovic et Musetti.

Se compa­rant à un profes­seur d’his­toire en raison de son look, le joueur grec a plié de rire la femme du joueur serbe, Jelena, si l’on en croit son message fait d’émo­ti­cônes sur Twitter.

Il faut bien avouer que la compa­raison de Stefanos a du sens…