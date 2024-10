La femme du Serbe a donné une inter­view au quoti­dien El Nacion comme l’a d’ailleurs fait son mari avant elle. Jelena a des paroles très fortes notam­ment sur l’hé­ri­tage que doit laisser son mari.

« J’aime le voir comme un cham­pion des gens ordi­naires, pas des riches. C’est un homme ordi­naire issu d’une famille très simple, travailleuse et rêveuse. En voya­geant à travers le monde, j’ai vu de nombreuses personnes inspi­rées par son histoire parce qu’elles lui ressemblent. Le tennis est donc un sport très luxueux, mais les fans de Novak sont des gens normaux avec un travail normal. Quand on marche dans la rue, on se rend compte que tout le monde l’ar­rête, c’est quelque chose qui lui donne beau­coup de force et d’énergie pour avancer. Même s’il a déjà tout accompli, je pense que sa meilleure victoire est d’être le cham­pion du peuple. »