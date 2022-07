Cofondatrice et PDG de la Fondation Novak Djokovic, Jelena a expliqué à Leaders Mag les raisons pour lesquelles son mari avait décidé de créer cette orga­ni­sa­tion, en 2007. 15 ans plus tard, le travail réalisé est colossal.

« Novak a toujours été très passionné et engagé à l’idée de redonner et d’aider les jeunes géné­ra­tions. C’est une chose à laquelle il se consacre sur le terrain et en dehors. Il insiste toujours sur la chance qu’il a eue de béné­fi­cier de l’at­ten­tion, de l’amour et du soutien de sa famille dès son plus jeune âge, et sur l’im­por­tance de leur confiance en lui et en ses rêves pour sa réus­site. C’est pour­quoi aujourd’hui, grâce à notre Fondation, il est en mesure de faire exac­te­ment cela : fournir ce système de soutien. Il permet à d’autres enfants d’oser rêver comme lui. »