L’annonce du retour de Jenson Brooksby pour l’Open d’Australie après deux ans d’ab­sence en a surpris plus d’un.

L’Américain, qui était 33ème mondial en 2022 avait été suspendu pour ne pas s’être présenté à trois contrôles anti­do­pages sur une période d’un an. Mais il est bel est bien de retour, et a avoué dans un témoi­gnage prégnant qu’il était depuis tout jeune atteint d’au­tisme, et qu’il n’avait pas parlé jusqu’à l’âge de 4 ans. Heureusement, ses parents l’ont toujours soutenu.

« Ma mère n’a jamais aban­donné et a tout fait pour m’aider. Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans elle. J’ai de la chance d’avoir des parents qui ont refusé d’aban­donner. Les 23 derniers mois ont été très diffi­ciles pour moi. Entourez‐vous de bonnes personnes et n’aban­donnez jamais. Je suis recon­nais­sant de revenir au tennis profes­sionnel en Australie. À bientôt ! ​​» a écrit Brooksby sur ses réseaux sociaux.