Quelques jours après avoir expliqué qu’il allait désormais s’accorder des pauses dans le calendrier chargé de l’ATP afin de se préserver, aussi bien mentalement que physiquement, Carlos Alcaraz a été repris de volée pour sa participation à la Laver Cup, qui a lieu ce week‐end à Londres.
Mais pour notre confrère José Moron, on peut très bien critiquer le calendrier tout en s’alignant à ce style de compétitions/exhibitions sans forcément être hypocrite.
Por cierto, se puede criticar lo apretado del Calendario y también participar en eventos como la Laver o la Six Kings Slam.— José Morón (@jmgmoron) September 26, 2026
Veo estos días a gente hablando de que los tenistas que se quejan del Calendario y que participan aquí son unos hipócritas, cuando una cosa no tiene nada… pic.twitter.com/cxX4qKkZ4m
« D’ailleurs, on peut critiquer le calendrier surchargé tout en participant à des tournois comme le Laver ou le Six Kings Slam. Ces derniers jours, j’entends des gens dire que les joueurs de tennis qui se plaignent du calendrier et qui participent à ces tournois sont des hypocrites, alors que l’un n’a rien à voir avec l’autre. Ces événements ne coïncident avec aucun tournoi officiel. Ce n’est pas comme s’ils renonçaient à disputer un M1000 pour autant. Ce n’est pas le cas. C’est un week‐end « libre » pour eux. C’est comme si on reprochait à un joueur de tennis de s’entraîner quatre heures pendant sa semaine de repos. Ça n’aurait aucun sens, n’est-ce pas ? Certains repartiront de ce Laver ou du Six Kings Slam avec un chèque à sept chiffres pour deux matchs et un week‐end entre amis. Il ne faut pas être cynique. Nous dirions tous oui à une telle participation. De toute façon, beaucoup d’entre eux s’entraîneraient avec la même intensité, voire davantage, ce week‐end. »
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 18:18