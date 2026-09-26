Quelques jours après avoir expliqué qu’il allait désor­mais s’ac­corder des pauses dans le calen­drier chargé de l’ATP afin de se préserver, aussi bien menta­le­ment que physi­que­ment, Carlos Alcaraz a été repris de volée pour sa parti­ci­pa­tion à la Laver Cup, qui a lieu ce week‐end à Londres.

Mais pour notre confrère José Moron, on peut très bien criti­quer le calen­drier tout en s’ali­gnant à ce style de compétitions/exhibitions sans forcé­ment être hypocrite.

Por cierto, se puede criticar lo apre­tado del Calendario y también parti­cipar en eventos como la Laver o la Six Kings Slam.



Veo estos días a gente hablando de que los tenistas que se quejan del Calendario y que parti­cipan aquí son unos hipó­critas, cuando una cosa no tiene nada… pic.twitter.com/cxX4qKkZ4m — José Morón (@jmgmoron) September 26, 2026

« D’ailleurs, on peut criti­quer le calen­drier surchargé tout en parti­ci­pant à des tour­nois comme le Laver ou le Six Kings Slam. Ces derniers jours, j’en­tends des gens dire que les joueurs de tennis qui se plaignent du calen­drier et qui parti­cipent à ces tour­nois sont des hypo­crites, alors que l’un n’a rien à voir avec l’autre. Ces événe­ments ne coïn­cident avec aucun tournoi offi­ciel. Ce n’est pas comme s’ils renon­çaient à disputer un M1000 pour autant. Ce n’est pas le cas. C’est un week‐end « libre » pour eux. C’est comme si on repro­chait à un joueur de tennis de s’entraîner quatre heures pendant sa semaine de repos. Ça n’aurait aucun sens, n’est-ce pas ? Certains repar­ti­ront de ce Laver ou du Six Kings Slam avec un chèque à sept chiffres pour deux matchs et un week‐end entre amis. Il ne faut pas être cynique. Nous dirions tous oui à une telle parti­ci­pa­tion. De toute façon, beau­coup d’entre eux s’entraîneraient avec la même inten­sité, voire davan­tage, ce week‐end. »