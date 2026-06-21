Alors que la nouvelle série‐documentaire sur la carrière de Rafael Nadal (« Rafa, disponible sur Netflix) fait notamment la lumière sur la prise excessive d’anti‐inflammatoires de l’homme aux 14 Roland‐Garros à cause de la maladie osseuse dont il souffre depuis le début de sa carrière, le syndrome Mueller–Weiss, les réactions sont nombreuses et pas toujours positives.
Si certaines estiment que cette volonté de se battre à tout prix est exemplaire, d’autres pointent du doigt la dangerosité de cette pratique. C’est notamment l’avis de l’ancien coureur cycliste professionnel français, Jérôme Pineau, désormais consultant pour RMC Sports et présent dans l’émission, « Les Grandes Gueules du Sport ».
Selon lui, cette prise de médicaments, qui est interdite dans le monde du cyclisme professionnel, n’est pas un bon exemple pour la jeunesse.
✨ Rafa est‐il vraiment un bon exemple pour les jeunes sportifs ? @jerome_pineau5 : « C’est évidemment un exemple de résilience. Son talent est incontestable, mais il ne peut pas l’être dans la mesure où il n’écoute pas son corps en se créant d’autres maux pour soigner un mal » pic.twitter.com/cyMd2P98az— Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 21, 2026
« Non, Nadal n’est pas un bon exemple pour les jeunes sportifs. Je vais juste dire que dans ce qu’il fait, ce qu’il dit, si c’est un coureur cycliste, il est condamné, sur le fait d’avoir joué sous infiltration. Ce n’est pas la même règle pour tout le monde. Évidemment que sur le côté résilience, sur le côté talent, sur le côté travail, pas de problème c’est un exemple. En revanche, il ne peut pas être un exemple sur le fait de ne pas écouter son corps, aller plus loin dans la douleur, se créer d’autres maux pour soigner un mal qui est présent depuis longtemps. Je fais partie de ceux qui se disent : ‘Je fais du sport à très haut niveau mais si j’ai un souci, je me soigne, je m’arrête et je recommence quand je suis guéri’. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 15:55