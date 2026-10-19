Jessica Pegula aime profiter de son temps libre pour participer à des podcasts et échanger autour de l’actualité du tennis. Récemment invitée dans le podcast d’Andy Roddick, comme le rapportent nos confrères d’Eurosport Italie, la numéro 4 mondiale s’est notamment exprimée sur Jannik Sinner.
L’Américaine s’est montrée particulièrement impressionnée par la qualité des déplacements de l’Italien, qu’elle juge presque inégalable. Elle a également confié avoir longtemps considéré Sinner comme intouchable, avant que ses problèmes physiques, notamment sa blessure au genou, ne viennent rappeler les exigences du très haut niveau.
« Jannik se déplace d’une manière qui serait impossible pour mon corps, seul Djokovic s’en approche. J’ai cru qu’il était inarrêtable, parfois on pense que personne ne sera jamais capable de le battre. Puis quelque chose comme ça arrive et ça nous remet les pieds sur terre, en nous faisant comprendre à quel point il est difficile de rester en bonne santé, surtout à ce niveau. J’espère qu’il se remettra vite » a déclaré Pegula.
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 11:51