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Jessica Pegula, au sujet de Sinner : « Jannik se déplace d’une manière qui serait impos­sible pour mon corps, seul Djokovic s’en approche »

Par
Antoine Trupiano
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Jessica Pegula aime profiter de son temps libre pour parti­ciper à des podcasts et échanger autour de l’ac­tua­lité du tennis. Récemment invitée dans le podcast d’Andy Roddick, comme le rapportent nos confrères d’Eurosport Italie, la numéro 4 mondiale s’est notam­ment exprimée sur Jannik Sinner.

L’Américaine s’est montrée parti­cu­liè­re­ment impres­sionnée par la qualité des dépla­ce­ments de l’Italien, qu’elle juge presque inéga­lable. Elle a égale­ment confié avoir long­temps consi­déré Sinner comme intou­chable, avant que ses problèmes physiques, notam­ment sa bles­sure au genou, ne viennent rappeler les exigences du très haut niveau.

« Jannik se déplace d’une manière qui serait impos­sible pour mon corps, seul Djokovic s’en approche. J’ai cru qu’il était inar­rê­table, parfois on pense que personne ne sera jamais capable de le battre. Puis quelque chose comme ça arrive et ça nous remet les pieds sur terre, en nous faisant comprendre à quel point il est diffi­cile de rester en bonne santé, surtout à ce niveau. J’espère qu’il se remettra vite » a déclaré Pegula.

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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