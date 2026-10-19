Jessica Pegula aime profiter de son temps libre pour parti­ciper à des podcasts et échanger autour de l’ac­tua­lité du tennis. Récemment invitée dans le podcast d’Andy Roddick, comme le rapportent nos confrères d’Eurosport Italie, la numéro 4 mondiale s’est notam­ment exprimée sur Jannik Sinner.

L’Américaine s’est montrée parti­cu­liè­re­ment impres­sionnée par la qualité des dépla­ce­ments de l’Italien, qu’elle juge presque inéga­lable. Elle a égale­ment confié avoir long­temps consi­déré Sinner comme intou­chable, avant que ses problèmes physiques, notam­ment sa bles­sure au genou, ne viennent rappeler les exigences du très haut niveau.

PEGULA SU SINNER : « SEMBRA CHE SCII SUL CAMPO DA TENNIS » ⛷️🎾



« Jannik si muove in un modo che per il mio corpo sarebbe impos­si­bile, solo Djokovic gli si avvi­cina.

Ho creduto fosse inar­res­ta­bile, a volte pensiamo che nessuno sarà mai in grado di batte­relo. Poi succede qual­cosa del… pic.twitter.com/VENzXVbwvh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 18, 2026

« Jannik se déplace d’une manière qui serait impos­sible pour mon corps, seul Djokovic s’en approche. J’ai cru qu’il était inar­rê­table, parfois on pense que personne ne sera jamais capable de le battre. Puis quelque chose comme ça arrive et ça nous remet les pieds sur terre, en nous faisant comprendre à quel point il est diffi­cile de rester en bonne santé, surtout à ce niveau. J’espère qu’il se remettra vite » a déclaré Pegula.