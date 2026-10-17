Blessé au genou et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027 et va donc voir Alexander Zverev le détrôner en tête du classement ATP.
Dans le dernier épisode du podcast Player’s Box, dont les propos sont relayés par Tennis365, la quatrième joueuse mondiale Jessica Pegula a commenté ce scénario totalement inattendu il y a encore quelques mois.
« J’espère que Jannik va se remettre. J’ai eu l’impression, pendant quelques années, qu’il était impossible à stopper. Et j’ai parfois l’impression qu’on pense toujours que personne ne pourra jamais le battre. Et puis, un événement comme celui‐ci survient, et on revient à la réalité : il est vraiment difficile de rester en bonne santé, surtout à leur niveau. On voit désormais Alexander Zverev décrocher la première place au classement de fin d’année, ce que l’on ne voyait probablement pas arriver jusqu’à ce que l’on assiste aux deux blessures de Carlos et de Jannik. C’est fou. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 08:16