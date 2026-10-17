Blessé au genou et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027 et va donc voir Alexander Zverev le détrôner en tête du clas­se­ment ATP.

Dans le dernier épisode du podcast Player’s Box, dont les propos sont relayés par Tennis365, la quatrième joueuse mondiale Jessica Pegula a commenté ce scénario tota­le­ment inat­tendu il y a encore quelques mois.

« J’espère que Jannik va se remettre. J’ai eu l’impression, pendant quelques années, qu’il était impos­sible à stopper. Et j’ai parfois l’impression qu’on pense toujours que personne ne pourra jamais le battre. Et puis, un événe­ment comme celui‐ci survient, et on revient à la réalité : il est vrai­ment diffi­cile de rester en bonne santé, surtout à leur niveau. On voit désor­mais Alexander Zverev décro­cher la première place au clas­se­ment de fin d’année, ce que l’on ne voyait proba­ble­ment pas arriver jusqu’à ce que l’on assiste aux deux bles­sures de Carlos et de Jannik. C’est fou. »