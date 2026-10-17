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Jessica Pegula : « Avant les bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, on ne pensait proba­ble­ment pas qu’Alexander Zverev décro­che­rait la première place mondiale en fin d’année. C’est fou »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au genou et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner ne rejouera pas avant 2027 et va donc voir Alexander Zverev le détrôner en tête du clas­se­ment ATP.

Dans le dernier épisode du podcast Player’s Box, dont les propos sont relayés par Tennis365, la quatrième joueuse mondiale Jessica Pegula a commenté ce scénario tota­le­ment inat­tendu il y a encore quelques mois.

« J’espère que Jannik va se remettre. J’ai eu l’impression, pendant quelques années, qu’il était impos­sible à stopper. Et j’ai parfois l’impression qu’on pense toujours que personne ne pourra jamais le battre. Et puis, un événe­ment comme celui‐ci survient, et on revient à la réalité : il est vrai­ment diffi­cile de rester en bonne santé, surtout à leur niveau. On voit désor­mais Alexander Zverev décro­cher la première place au clas­se­ment de fin d’année, ce que l’on ne voyait proba­ble­ment pas arriver jusqu’à ce que l’on assiste aux deux bles­sures de Carlos et de Jannik. C’est fou. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 08:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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