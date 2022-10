Jez Green est ambi­tieux. Lui qui veille déjà au physique d’Emma Raducanu, est donc aussi au chevet de Thiem. Il a décou­vert que l’Autrichien connu pour son physique n’avait jamais eu un vrai programme, que cela se faisait un peu au jour le jour. Maintenant que Jez est aux commandes, ce n’est plus le cas et cela va voir de vrais consé­quences sur le jeu de l’Autrichien.

« Je me projette déjà en Australie, mais il est déjà prêt avec le travail qu’il a fourni ces derniers mois. Il est frais, il est prêt, il est en forme et il ne souffre pas. Avec un nouveau bloc d’en­traî­ne­ment en novembre et décembre, il sera à un autre niveau en Australie. Il aura toute sa puis­sance et sera encore plus fort, plus rapide et plus en forme qu’a­vant. Il n’a jamais réalisé un programme de muscu­la­tion de manière scien­ti­fique. Nous avons travaillé pour le rendre beau­coup plus explosif »