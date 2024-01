Récemment de passage sur le podcast de l’ATP, l’Américaine et ancienne 39e joueuse mondiale en simple, Jill Craybas, a longue­ment évoqué l’in­fluence de Roger Federer sur le jeu et sur la nouvelle géné­ra­tion, notam­ment avec son fameux revers à une main.

« Pourquoi les gens ont adoré regarder Roger Federer jouer ? Tout simple­ment parce qu’il était très beau à observer, il a incité beau­coup d’en­fants à vouloir jouer de cette façon, avec ce revers à une main. Vous savez, la façon dont il tient sa tête de raquette pendant 3 secondes ou plus en l’air. On voit des enfants faire ça tout le temps et pour moi, c’est énorme, la façon dont il a pu influencer la jeune géné­ra­tion de cette manière. »