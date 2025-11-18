L’ancien numéro 1 mondial s’est exprimé sur Tennis Channel au sujet du joueur susceptible d’aller « chercher » les deux cadors du circuit.
« Je parie sur Jack Draper… S’il est en aussi bonne santé qu’à Indian Wells, il peut rivaliser avec les meilleurs. Son service de gaucher est redoutable, son coup droit est explosif, il a juste besoin d’être en pleine forme. Il s’est blessé au bras après Wimbledon cette année. Il a eu une contusion osseuse et une fracture de fatigue. Je ne l’ai pas beaucoup vu ces derniers temps, mais d’après certains podcasts que j’ai écoutés, il semble qu’il sera bientôt de retour et prêt à faire quelques séances d’entraînement pendant l’intersaison pour reprendre la compétition. On verra si Jack y arrive. Il a quand même atteint les demi‐finales de l’US Open en 2024 »
