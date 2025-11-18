L’ancien numéro 1 mondial s’est exprimé sur Tennis Channel au sujet du joueur suscep­tible d’aller « cher­cher » les deux cadors du circuit.

« Je parie sur Jack Draper… S’il est en aussi bonne santé qu’à Indian Wells, il peut riva­liser avec les meilleurs. Son service de gaucher est redou­table, son coup droit est explosif, il a juste besoin d’être en pleine forme. Il s’est blessé au bras après Wimbledon cette année. Il a eu une contu­sion osseuse et une frac­ture de fatigue. Je ne l’ai pas beau­coup vu ces derniers temps, mais d’après certains podcasts que j’ai écoutés, il semble qu’il sera bientôt de retour et prêt à faire quelques séances d’en­traî­ne­ment pendant l’in­ter­saison pour reprendre la compé­ti­tion. On verra si Jack y arrive. Il a quand même atteint les demi‐finales de l’US Open en 2024 »