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Jim Courier adoube l’un de ses compa­triotes : « Quand il sera dans le top 10, je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt, il me semble qu’une carrière à la David Ferrer est presque une certitude »

Par
Jean Muller
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Auteur d’une carrière brillante dans la petite balle jaune, Jim Courier n’est jamais resté très loin de l’uni­vers tennis­tique, même après avoir rangé la raquette. L’ancien numéro un mondial est une figure très active de son sport. 

Ces dernières années, le quadruple cham­pion en Grand Chelem partage son exper­tise dans un rôle de consul­tant pour diffé­rents médias, comme TNT Sports et Tennis Channel. Dans un entre­tien accordé à Defector, l’Américain a commenté l’ac­tua­lité du circuit. L’ancien numéro un mondial en a profité pour louer les qualités de Learner Tien à qui il prête un brillant avenir.

« Quand il sera dans le top 10, je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt, il me semble qu’une carrière à la [David] Ferrer est presque une certi­tude. Peut‐il aller encore plus loin avec ces « gardiens » [Sinner et Alcaraz] devant lui ? Cela reste à voir, et je pense qu’il a le mental pour y parvenir. La ques­tion est simple­ment de savoir s’il aura les coups néces­saires pour y arriver, car ces joueurs ont le même mental que lui, mais ils sont simple­ment plus imposants ».

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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