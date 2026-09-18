Auteur d’une carrière brillante dans la petite balle jaune, Jim Courier n’est jamais resté très loin de l’uni­vers tennis­tique, même après avoir rangé la raquette. L’ancien numéro un mondial est une figure très active de son sport.

Ces dernières années, le quadruple cham­pion en Grand Chelem partage son exper­tise dans un rôle de consul­tant pour diffé­rents médias, comme TNT Sports et Tennis Channel. Dans un entre­tien accordé à Defector, l’Américain a commenté l’ac­tua­lité du circuit. L’ancien numéro un mondial en a profité pour louer les qualités de Learner Tien à qui il prête un brillant avenir.

« Quand il sera dans le top 10, je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt, il me semble qu’une carrière à la [David] Ferrer est presque une certi­tude. Peut‐il aller encore plus loin avec ces « gardiens » [Sinner et Alcaraz] devant lui ? Cela reste à voir, et je pense qu’il a le mental pour y parvenir. La ques­tion est simple­ment de savoir s’il aura les coups néces­saires pour y arriver, car ces joueurs ont le même mental que lui, mais ils sont simple­ment plus imposants ».