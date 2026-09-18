Auteur d’une carrière brillante dans la petite balle jaune, Jim Courier n’est jamais resté très loin de l’univers tennistique, même après avoir rangé la raquette. L’ancien numéro un mondial est une figure très active de son sport.
Ces dernières années, le quadruple champion en Grand Chelem partage son expertise dans un rôle de consultant pour différents médias, comme TNT Sports et Tennis Channel. Dans un entretien accordé à Defector, l’Américain a commenté l’actualité du circuit. L’ancien numéro un mondial en a profité pour louer les qualités de Learner Tien à qui il prête un brillant avenir.
« Quand il sera dans le top 10, je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt, il me semble qu’une carrière à la [David] Ferrer est presque une certitude. Peut‐il aller encore plus loin avec ces « gardiens » [Sinner et Alcaraz] devant lui ? Cela reste à voir, et je pense qu’il a le mental pour y parvenir. La question est simplement de savoir s’il aura les coups nécessaires pour y arriver, car ces joueurs ont le même mental que lui, mais ils sont simplement plus imposants ».
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 09:20